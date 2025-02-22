ВСУ ударили по пяти населенным пунктам в Белгородской области

ВСУ ударили БПЛА по пяти населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсетях.
По его словам, в городе Грайворон после детонации дрона выбиты окна и поврежден забор частного дома.
В селе Репяховка Краснояружского района FPV-дрон атаковал движущуюся легковушку. Отмечается, что транспортное средство повреждено.
Кроме того, в Волоконовском районе в селе Коновалово БПЛА ударил по жилому дому — пробита крыша. В селе Тишанка в результате детонации FPV-дрона в частном доме повреждены окна, ворота, фасад и автомобиль, находящийся во дворе.
Еще одна атака дрона, по словам Вячеслава Гладкова, зафиксирована в селе Шелаево Валуйского округа — осколками посечена легковушка.
Как отметил губернатор региона, пострадавших нет.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова