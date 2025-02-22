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В Забайкалье в ДТП погибли четыре человека

В Забайкалье в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции по региону в соцсетях ночью в субботу, 22 февраля.

ДТП произошло на федеральной автодороге «Амур» около села Нарын-Талача. По предварительным данным ведомства, 19-летний житель без водительских прав на «Ниссан Вингроад» не справился с управлением, врезался в металлическое дорожное ограждение. Машина опрокинулась.

В результате аварии погиб водитель, пассажир 1999 года рождения, и две 17-летние пассажирки.

Еще две девушки доставлены в медучреждение с различными травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливают, говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал «Полиция Забайкалья»