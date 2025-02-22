В Рязанской области мигрант устроил поджог

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лишения свободы.

В Александро-Невском районе мигрант устроил поджог надворных построек. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В отдел от жителей деревни Николо-Выселки Александро-Невского района поступили сведения о возгорании дома и надворных построек, принадлежащих 50-летней жительнице Московской области. Огонь полностью уничтожил строения.

Позже эксперты установили, что бытовка и сарай загорелись в результате поджога, а дом вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

Полицейские выяснили у хозяина усадьбы, что зимой постройки охранял мужчина — гражданин одной из стран Средней Азии.

Во время проверки установили, что сторож после пожара пропал. Сотрудники полиции разыскали и задержали 30-летнего мужчину.

По предварительной информации ведомства, иностранец проживал в бытовке во дворе дома. Однажды мужчина вечером злоупотребил спиртным. Напитки закончились. Мигрант зашел в дом и начал искать бутылки. В это время он курил. Спиртного мужчина не нашел и вышел во двор. Только там он заметил, что дом горит.

«Он плохо затушил окурок сигареты, которую бросил на пол жилища. Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленник решил поджечь сарай и бытовку», — отметили в публикации.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лишения свободы.