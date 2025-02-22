В фотоловушку Окского заповедника попала рысь

Кадры опубликовала пресс-служба Окского заповедника в соцсетях в субботу, 22 февраля.

В Рязанской области в фотоловушку попала рысь. Кадры опубликовала пресс-служба Окского заповедника в соцсетях в субботу, 22 февраля.

«Мало кто из сотрудников заповедника может похвастаться, что видел рысь живьем. Это зверь не только редкий, но и скрытный.

А вчера, отправляясь проверять фотоловушки, мы совсем немного разминулись с рысью на дороге. Красавица-рысь довольно долго позировала перед камерой, прежде чем пойти по своим охотничьим делам», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Фото: Telegram-канал Окского заповедника