СМИ: поставки импортного пива в Россию сократятся

По словам экспертов, импортного пива в России будет все меньше из-за повышения таможенных пошлин, но его заместит отечественное.

Импорт пива из недружественных стран в Россию сократится. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.

По его словам, импортного пива в России будет все меньше из-за повышения таможенных пошлин, но его заменит отечественное.

В то же время наблюдается рост поставок из Китая, добавил Тренин.

Ранее стало известно, что в России может возникнуть дефицит импортного пива.