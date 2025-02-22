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Рязанский хирург провел солдату шестичасовую операцию на легких в зоне СВО
Боец выжил после операции.

Хирург Рязанского противотуберкулезного диспансера Алексей провел солдату сложную операцию на легких в зоне СВО. Его рассказ опубликовала пресс-служба регионального минздрава в соцсетях в субботу, 22 февраля.

Алексей работает торакальным хирургом [специалист, который занимается диагностикой, лечением и проведением операций на органах грудной клетки] в зоне СВО.

Он отметил, что там нет «идеально оборудованных операционных». Порой, по словам хирурга, приходится работать при свете фонариков, «под далекие взрывы», с минимальным набором инструментов.

Он рассказал об одной из операций в условиях СВО, которую не может забыть. Привезли солдата с проникающим ранением легкого. У бойца падало давление, был пневмоторакс [патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании]. Операцию проводили шесть часов. Солдат выжил.

«Когда он [боец] прошептал „спасибо“, я понял — ради таких моментов стоит жить», — заявил врач.

Фото: группа минздрава Рязанской области во «ВКонтакте»