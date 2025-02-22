Рязанцев предупредили о гололеде на дорогах

Водителей и пешеходов призвали «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».

ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.

В субботу, 22 февраля, на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет западный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -2°С.

Водителей и пешеходов призвали «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».