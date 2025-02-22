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Россиянам рассказали, как получить сразу три пенсии
Граждане РФ, у которых есть трудовой стаж не только в России, но и в государствах ЕАЭС, могут получать пенсию сразу от нескольких стран.

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рассказал, как получить сразу три пенсии. Об этом в субботу, 22 февраля, он сообщил РИА Новости.

По словам собеседника агентства, граждане РФ, у которых есть официальный трудовой стаж не только в России, но и в государствах ЕАЭС, могут получать пенсию сразу от нескольких стран.

«Если гражданин Российской Федерации официально проработал несколько лет в Белоруссии, потом в России и Казахстане, он вправе получать пенсию сразу от трех государств. В зависимости от периода, когда этот стаж был приобретен, процедуры учета отличаются», — отметил Анатолий Никитин.

Он добавил, что ограничений по размеру и количеству пенсий нет. Кроме того, по словам собеседника агентства, выплату не могут приостановить или прекратить из-за проживания в другом государстве ЕАЭС.

«Для назначения и выплаты учитывается стаж работы не менее одного года в стране трудоустройства. Если стажа в одной стране недостаточно для получения пенсии, учитывается трудовая деятельность в других государствах союза», — рассказал депутат.

Размер пенсии определяет законодательство каждого государства.

Анатолий Никитин отметил, что процесс назначения выплаты имеет ряд нюансов. Вопросы можно задать Соцфонду.

Отметим, что в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.