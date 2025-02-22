Российские десантники отбили контратаку ВСУ на курском направлении

Украина утром в субботу, 22 февраля, на нескольких бронемашинах пыталась контратаковать ранее занятые позиции дивизии в Свердликово.

Российские десантники, действующие в составе группировки войск «Север», отбили контратаку ВСУ в недавно освобожденном Свердликово в Курской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Как отметили в публикации, Украина утром в субботу, 22 февраля, на нескольких бронемашинах пыталась контратаковать ранее занятые позиции дивизии в Свердликово.

Российские военные отбили атаку. Отмечается, что уничтожено три боевые машины ВСУ и порядка 10-15 человек пехоты.

Напомним, об освобождении Свердликово в Курской области стало известно 17 февраля.