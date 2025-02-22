На рязанском БК «Алмаз» стартовала «Гонка Легкова»

Соревнования стартовали в субботу, 22 февраля, сообщил губернатор Павел Малков.

На рязанском БК «Алмаз» стартовала «Гонка Легкова». Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

«Наш регион вновь принимает престижные зимние соревнования. Вместе с создателем фестиваля, олимпийским чемпионом Александром Легковым дали старт лыжным гонкам на биатлонном комплексе „Алмаз“», — написал Павел Малков.

Он добавил, что на дистанции — и профессиональные спортсмены, и любители. Также пройдет мастер-класс звезд лыжного спорта и шоу-гонка.

Губернатор региона пожелал участникам успехов и побед.

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Фото: Telegram-канал Павла Малкова