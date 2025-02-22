На рязанском БК «Алмаз» стартовала «Гонка Легкова»
Соревнования стартовали в субботу, 22 февраля, сообщил губернатор Павел Малков.
На рязанском БК «Алмаз» стартовала «Гонка Легкова». Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.
«Наш регион вновь принимает престижные зимние соревнования. Вместе с создателем фестиваля, олимпийским чемпионом Александром Легковым дали старт лыжным гонкам на биатлонном комплексе „Алмаз“», — написал Павел Малков.
Он добавил, что на дистанции — и профессиональные спортсмены, и любители. Также пройдет мастер-класс звезд лыжного спорта и шоу-гонка.
Губернатор региона пожелал участникам успехов и побед.
Возрастное ограничение — 0+
Фото: Telegram-канал Павла Малкова