Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-23 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На сцене МКЦ выступит оркестр CAGMO с программой «Саундтреки Эйнауди при свечах», а в клубе Deep пройдет концерт Kamazz.
На биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет гонка Александра Легкова, которая традиционно собирает самых популярных лыжников, чемпионов, призеров Олимпийских игр и знаменитых людей из лыжного спорта.
В СШ «Капитан» состоится Чемпионат и Первенство Рязанской области по подводному спорту.
В рязанском ТРЦ «Марко Молл» соберутся самые сильные представители рязанских семей, чтобы в спортивном честном поединке показать свою силу и ловкость в состязании «Богатырский поединок».
23 февраля в музее С.А. Есенина в Константинове пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника отечества.
В Фотодоме откроется выставка Виолеты Рейгите (Коломна) и Алексея Герасина (Котовск) «Взгляд со стороны».
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