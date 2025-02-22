Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-23 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ выступит оркестр CAGMO с программой «Саундтреки Эйнауди при свечах», а в клубе Deep пройдет концерт Kamazz.

На биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет гонка Александра Легкова, которая традиционно собирает самых популярных лыжников, чемпионов, призеров Олимпийских игр и знаменитых людей из лыжного спорта.

В СШ «Капитан» состоится Чемпионат и Первенство Рязанской области по подводному спорту.

В рязанском ТРЦ «Марко Молл» соберутся самые сильные представители рязанских семей, чтобы в спортивном честном поединке показать свою силу и ловкость в состязании «Богатырский поединок».

23 февраля в музее С.А. Есенина в Константинове пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника отечества.

В Фотодоме откроется выставка Виолеты Рейгите (Коломна) и Алексея Герасина (Котовск) «Взгляд со стороны».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».