Бастрыкин поручил проверить информацию о нерасселении аварийного дома в Рязани

В СМИ и соцсетях появилась информация, что жильцов многоквартирного дома по улице 8-й район в Рязани не расселяют долгое время.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нерасселении аварийного дома в Рязани. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщила пресс-служба Информационного центра следкома.

В СМИ и соцсетях рассказали, что жильцов многоквартирного дома по улице 8-й район в Рязани не расселяют долгое время. Здание построено в 1951 году. Его признали аварийным семь лет назад из-за высокого процента износа.

Как указано в публикации, обращения в администрацию с просьбой расселить жильцов результатов не принесли. Оно запланировано на декабрь 2026 года, «в связи с чем жильцы вынуждены проживать в небезопасных условиях».

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Рязанской области Алексею Медведкову провести проверку и доложить о ее результатах.