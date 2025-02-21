Жителям домов с электроотоплением в России пересчитают плату за электричество

Отмечается, что перерасчет выполнят до 1 марта.

Жителям домов с электроотоплением в России пересчитают плату за электричество. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

Отмечается, что перерасчет выполнят до 1 марта. Региональные власти должны будут внедрить повышающий сезонный коэффициент 1,8 — он позволит поддержать пользователей в случае нехватки альтернативных источников тепла.

В кабмине напомнили, что в 2025 году в стране вводятся дифференцированные тарифы в зависимости от потребления: до 3,9 тысячи киловатт-час, от 3,9 до 6000 киловатт-час и свыше 6000 киловатт-час в месяц.