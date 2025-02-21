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С 1 января владельцам построек на участках придется платить новый налог на бани, теплицы, сараи
Речь идет о банях, сараях и теплицах с фундаментом за которые придется платить с 1 января 2025 года.

Владельцам хозпостроек на участках напомнили о новом налоге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя юридической компании «Деломант Групп» Таисию Вепренцеву.

«С 1 января 2025 года владельцам хозяйственных построек с фундаментом придется учитывать новый налог, который теперь распространяется на бани, теплицы, сараи и аналогичные капитальные сооружения», — рассказала юрист.

По ее словам, с точки зрения закона капитальные хозяйственные постройки относятся к части недвижимости, так как представляют собой объекты, прочно связанные с землей. В связи с этим необходима регистрация в Росреестре, кадастровая стоимость становится базой для расчета налога. Отмечается, что ставка варьируется от 0,1% до 0,3%.

«Регистрация обязательна, а ее отсутствие не освобождает собственников от налоговых обязательств. ФНС вправе самостоятельно оценить объект, если он не учтен в кадастровой базе, и применить налоговые санкции за уклонение от декларирования», — предупредила специалистка.

Она уточнила, что регистрация не требуется для временных конструкций.