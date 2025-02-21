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Вильфанд рассказал, когда в Центральной России отступят морозы
Он отметил, что температура в конце февраля и начале марта ожидается выше климатической нормы.

Вильфанд рассказал, когда в Центральной России отступят морозы. Об этом глава Гидрометцентра РФ рассказал в беседе с «Известиями».

Он отметил, что температура в конце февраля и начале марта ожидается выше климатической нормы.

Морозы, по его словам, сохранятся до 23-24 февраля. С 25 февраля ночные температуры станут слабо отрицательными, достигая до -5 градусов. Днем показатели будут подниматься до 0 градусов.