Вильфанд рассказал, когда в Центральной России отступят морозы

Он отметил, что температура в конце февраля и начале марта ожидается выше климатической нормы.

Вильфанд рассказал, когда в Центральной России отступят морозы. Об этом глава Гидрометцентра РФ рассказал в беседе с « Известиями ».

Он отметил, что температура в конце февраля и начале марта ожидается выше климатической нормы.

Морозы, по его словам, сохранятся до 23-24 февраля. С 25 февраля ночные температуры станут слабо отрицательными, достигая до -5 градусов. Днем показатели будут подниматься до 0 градусов.