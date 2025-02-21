В Рязанском районе обнаружили захламленный земельный участок

Его обнаружили около деревни Турлатово.

Около деревни Турлатово в Рязанском районе обнаружили захламленный земельный участок сельскохозяйственного назначения. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Как указано в публикации, на участке специалисты управления обнаружили четыре кучи твердых строительных отходов. Там находились остатки древесины, кирпичей, а также обломки бетона, гипсокартона, пластика и прочего мусора.

Отмечается, что кучи были распределены на площади около 300 квадратных метров, их высота варьировалась от 0,5 до 1,2 метра. Площадь, занятая отходами, составила примерно 15 на 20 метров.

Кроме того, участок зарос сорняками. Высота сухой травы достигла от 0,5 до 1,8 метра. Также зафиксирован рост древесно-кустарниковой растительности — березы, дикой яблони и ивы, достигающей высоты от двух до пяти метров.

Материалы передали в прокуратуру.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям