В рязанском агроуниверситете торжественно открыли Год защитника Отечества

В Рязанском агротехнологическом университете в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось торжественное открытие объявленного президентом Года защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В ходе мероприятия состоялось открытие стенда «Герои нашего времени» в знак уважения и благодарности выпускникам университета, проявившим мужество, самоотверженность и героизм при защите Родины в специальной военной операции.

«Сегодня, торжественно открывая Год защитника Отечества, мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны. И пусть этот год станет очередным напоминанием всем нам о великих подвигах наших предков, о подвигах тех героев, которые сегодня защищают Россию и нас», — сказал в приветственном слове ректор университета Александр Шемякин.

Участники церемонии почтили память тех, кто пожертвовал своей жизнью за родину в Великую Отечественную войну, вспомнили подвиг воинов-интернационалистов в Чечне и Афганистане, тех, кто погиб при проведении специальной военной операции минутой молчания.

В завершении состоялся концерт, на котором выступили студенческие творческие коллективы университета.