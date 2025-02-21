В Рязанской области создали региональный штаб по реализации федерального проекта «Производительность труда»

В Рязанской области создан региональный штаб по реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Распоряжение подписано губернатором Павлом Малковым 17 февраля.

Задача штаба — координировать усилия по повышению эффективности экономики региона в рамках нацпроекта. Его цели ― охватить к 2030 году проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий в базовых несырьевых отраслях российской экономики, а также 100% государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания, культуры, спорта, здравоохранения и образования. В состав штаба вошли заместители председателя регионального правительства, министры и их заместители, представители Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса (оператора федпроекта в регионе), руководители предприятий и учреждений, внедряющие бережливое производство.

Как отметила заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова, с 2018 года в Рязанской области действовал нацпроект «Производительность труда». Его участниками стали 100 рязанских предприятий, которые благодаря оптимизации производственных процессов значительно улучшили свои экономические показатели без финансовых затрат. С начала 2025 года к обновленному нацпроекту уже присоединились 5 производителей — кондитерская фабрика «Конфеста», Рязанский завод металлокерамических приборов, завод «Красное Знамя», компании «Мегапласт» и «Кормелл-Развитие». Все они не только повышают эффективность своей работы, но и получают господдержку, что также способствует их развитию.

Кроме этого, Рязанская область стала пилотным регионом для внедрения «коробочных» решений для повышения производительности труда в сферах образования, культуры и здравоохранения.

«Высокая эффективность делает бизнес рентабельным и конкурентоспособным, позволяет решить актуальную проблему кадрового дефицита, начать или расширить экспорт. Для госструктур и соцучреждений — это повышение качества и доступности услуг. Работа в штабе поможет анализировать процессы оптимизации, аккумулировать лучшие практики и находить точки роста для достижения высоких результатов», ― написала Юлия Швакова на своей странице в соцсети.