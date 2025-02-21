В Рязанской области мужчина хотел задушить жену

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

Житель Шацка хотел задушить жену. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как указано в публикации, в октябре 2024 года осужденный поругался с женой. Он начал ей угрожать, что убьет. После мужчина схватил женщину за шею и стал душить.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

Отмечается, что житель Шацка признал вину и раскаялся.