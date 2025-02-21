В Рязани задержали педофила

Мужчина рассылал детям порно со своим участием.

В Рязани задержали педофила. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, в 2022 году 42-летний рязанец создал страницу под вымышленным именем в одной из популярных соцсетей и начал переписываться с подростками, склоняя их к сексу.

Помимо этого, мужчина рассылал детям порно со своим участием. Потерпевшими стали житель Рязани, не достигший 16-летнего возраста, и житель Красноярска, не достигший 14-летнего возраста.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 12 лет.