В Рязани задержали педофила
Мужчина рассылал детям порно со своим участием.
В Рязани задержали педофила. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, в 2022 году 42-летний рязанец создал страницу под вымышленным именем в одной из популярных соцсетей и начал переписываться с подростками, склоняя их к сексу.
Помимо этого, мужчина рассылал детям порно со своим участием. Потерпевшими стали житель Рязани, не достигший 16-летнего возраста, и житель Красноярска, не достигший 14-летнего возраста.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 12 лет.