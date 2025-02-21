В Рязани участника СВО бросила молодая жена после его ранения

Рязанец находится на реабилитации, его состояние постепенно улучшается.

В Рязани участника СВО бросила молодая жена после его ранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Историей поделилась работница станции скорой помощи Ольга Базовкина. Муж женщины — военный, сын Александр решил выбрать тот же путь. Он окончил училище ВДВ, затем отправился в качестве командира штурмового отряда на освобождение Донецкой народной республики. Незадолго до боевой командировки сыграл свадьбу.

Александр был ранен. Молодая супруга не перенесла известия и отказалась от него.

«Сын лежал почти без движения. Были госпитали в Москве и Петербурге. Лечение было долгим. Врачи давали неоднозначные прогнозы. Но я верила, что все будет хорошо. Сейчас Александр на реабилитации в Рязани. Мало-помалу состояние улучшается. Конечно, ему было бы намного легче и радостнее, если бы рядом была любимая. Я верю, что он обязательно справится не только с телесными, но и душевными ранами», — поделилась мать рязанца.