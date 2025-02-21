В Рязани состоялся круглый стол, посвященный Международному дню родного языка

20 февраля в музее академика Срезневского прошел круглый стол «Родной язык — душа народа», посвященный Международному дню родного языка. На мероприятии побывал корреспондент РЗН. инфо.

Директор музея Нина Колгушкина отметила, что важно сохранять культуру своего народа, уметь мыслить и разговаривать на родном языке. «Надо поддерживать культурное многообразие и защищать все языки. Ведь язык — это уникальное хранилище ценной информации любой культуры», — отметила Колгушкина.

В работе круглого стола с докладами выступили преподаватели РГУ и представители национальных языковых школ Рязани и области, обсудили вопросы сохранения и развития языков.