В Рязани 15-летнего подростка ударили ножом в спину

Происшествие случилось вечером 20 февраля на улице Большой, около заправки «Газпром».

В Рязани 15-летнего подростка ударили ножом в спину в драке. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

Происшествие случилось вечером 20 февраля на улице Большой, около заправки «Газпром». Причина конфликта неизвестна. Подростку оказали медпомощь.

Редакция РЗН. Инфо отправила запрос в пресс-службу регионального СК, но оперативно получить комментарий не удалось.