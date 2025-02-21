В России зафиксировали метапневмовирус из Индии

Жители рассказывают, что вирус косит целые семьи, а после болезни появляются осложнения.

В России зафиксировали метапневмовирус из Индии. Об этом пишет Лента.RU.

В особой группе риска находятся дети. У заболевших наблюдается высокая температура около 38 градусов, которую очень тяжело сбить, сильный кашель и одышка.

Жители рассказывают, что вирус косит целые семьи, а после болезни появляются осложнения.

Наличие нового вируса подтвердили в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай.