В России разработали демографический корпоративный стандарт

Он призван повысить рождаемость при участии работодателей.

В России разработали демографический корпоративный стандарт. Об этом пишет «Life» со ссылкой на первого заместителя министра труда и социальной защиты Ольгу Баталину.

Мера призвана повысить рождаемость, в том числе за счет увеличения корпоративного маткапитала.

Компаниям также предлагают предоставить одному из родителей возможность работать по гибкому графику до завершения начальной школы у ребенка и обеспечить финансовую поддержку в значимые семейные моменты.

Баталина напомнила, что в ноябре 2024 года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений приняла «Рекомендации по разработке и реализации мероприятий корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями».