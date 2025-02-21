В России предложили запретить выдавать онлайн-кредиты более 100 тысяч рублей

Цель законопроекта — борьба с телефонным мошенничеством.

В России предложили запретить выдавать онлайн-кредиты более 100 тысяч рублей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сенатора Айрата Гибатдинова.

Цель законопроекта — борьба с телефонным мошенничеством.

Он также предложил отказывать в выдаче кредита онлайн, если в бюро кредитных историй есть данные, что человеку уже выдали кредит за последние двое суток по онлайн-заявке на сумму 100 тысяч рублей в другом банке.