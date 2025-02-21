В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества с якобы похищением человека

Под предлогом обеспечения безопасности телефонные мошенники могут вынудить поверивших им людей прервать общение с близкими и уехать в другой регион.

В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества с якобы похищением человека и выкупом за освобождение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ирину Волк.

Под предлогом обеспечения безопасности телефонные мошенники могут вынудить поверивших им людей прервать общение с близкими и уехать в другой регион.

Тем временем родственникам они сообщают о похищении и, угрожая расправой, требуют перевести им крупные суммы.