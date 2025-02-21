В Госдуме предположили увеличение стоимости поездок на такси в следующем году

Удорожание ожидается в пределах 15-20%.

В Госдуме предположили увеличение стоимости поездок на такси. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета ГД по экономической политике Артема Кирьянова.

«Я думаю, что идеально, чтобы у нас стоимость такси не повышалась выше уровня инфляции, хотя бы в экономклассе, но если мы скажем про рост 15-20% в следующем году, то мы, наверное, не ошибемся», — сказал депутат.

Уточняется, что спрос у пассажиров на услуги перевозчиков остался стабильным. В то же время сокращение числа водителей приводит к увеличению времени ожидания и стоимости поездки.