СМИ: ЕС должен мобилизовать 300 тыс. военных, чтобы обеспечить свою безопасность без США

Ранее Трамп заявил, что если за три недели ЕС не договорится о капитуляции Украины, США уйдут из Европы.

ЕС должен мобилизовать 300 тыс. военных, чтобы обеспечить свою безопасность без США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Института мировой экономики Киля и компании Bruegel.

Отмечается, что ЕС пришлось бы закупить не менее 1,4 тыс танков и 2 тыс БТР. Это больше, чем сейчас есть у Германии, Франции, Италии и Британии вместе взятых.

Ранее Трамп заявил, что если за три недели ЕС не договорится о капитуляции Украины, США уйдут из Европы.