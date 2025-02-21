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Рязанский суд вынес приговор мигранту за избиение до смерти мужчины
Ему назначили наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а выплату потерпевшей более 1,5 млн рублей.

Рязанский суд вынес приговор мигранту за избиение до смерти мужчины. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2024 года 44-летний осужденный в состоянии алкогольного и наркотического опьянения избил потерпевшего, от чего тот скончался на месте происшествия.

Иностранца признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а выплату потерпевшей более 1,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.