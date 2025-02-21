Рязанцы смогут услышать хиты группы Nirvana в исполнении оркестра

Концерт в честь дня рождения Курта Кобейна состоится 16 марта в МКЦ в исполнении проекта Hard Rock Orchestra.

Рязанцы смогут услышать хиты группы Nirvana в исполнении оркестра. Об этом сообщили организаторы.

Концерт в честь дня рождения Курта Кобейна состоится 16 марта в МКЦ в исполнении проекта Hard Rock Orchestra.

Музыканты сыграют композиции со всех трех пластинок: Nevermind, In Utero и Bleach.

Hard Rock Orchestra — это сайд-проект известного на весь мир симфонического оркестра RockestraLive. Коллектив с 2018 года дал множество концертов по всей стране. Ежегодные выступления в Кремлевском дворце собирают аншлаги из любителей рок-музыки.

Билеты доступны по ссылке .

Возрастное ограничение — 12+.

Фото: Феликс Грозданов, MuseCube.