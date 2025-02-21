Рязанцам рассказали, как можно отметить День защитника Отечества

День защитника Отечества — это не только праздник мужества и чести, но и отличная возможность провести время с близкими.

Картинг

Для тех, кто ценит скорость и адреналин, отличный подарок — день на картинге Crazy Cart. На трассе площадью 165 кв. м все желающие — от юных гонщиков до пап — смогут почувствовать себя настоящими мастерами дрифта. Участие в увлекательной гонке принесет массу положительных эмоций, а после можно будет попробовать себя в роли меткого стрелка в призовом тире с игрушками.

Виртуальная реальность

Любители игр оценят опыт, который предлагает VR-арена Warpoint. Здесь больше 100 популярных VR-игр, которые подойдут как для активных приключений, так и для спокойного времяпрепровождения. Окунуться в мир виртуальной реальности и стать героем, спасающим мир от зомби, или отправиться в космос — это отличное занятие для всей семьи. Для отцов и детей такой подарок станет возможностью провести время вместе, окунувшись в увлекательный мир технологий.

Кинотеатр для всей семьи

Если в этот день хочется расслабиться после рабочей недели, то можно отправить мужскую часть семьи в многозальный кинотеатр «Пять звезд». Это место не только для любителей кино, но и для тех, кто ценит комфорт. В современном кинотеатре можно посмотреть последние новинки кинопроката, а потом поужинать на фудкорте вкусными мясными бургерами или сочными пельменями. Совместный поход в кино — это всегда отличная возможность для общения и укрепления семейных связей.

Спортивный праздник «Богатырский поединок»

Для тех, кто хочет провести день активно и с пользой, отличный выбор — участие в спортивном празднике «Богатырский поединок». Это событие собрало лучшие элементы традиционного мужского праздника, включая силовые соревнования, выступления профессиональных спортсменов и увлекательные скачки на «конях». Здесь отцы и их сыновья смогут принять участие в силовом шоу, эстафетах, перетягивании каната и других увлекательных состязаниях. В программе — выступления профессиональных спортсменов, мастер-классы по изготовлению меча, а также скачки на «конях». Все участники получат памятные подарки, а лучшему спортивному тандему достанется главный приз.

Все эти развлечения можно найти в ТРЦ «Марко Молл», Московское шоссе, д. 65А.

Возрастное ограничение 0+.