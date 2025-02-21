Рязанца привлекут к ответственности за хранение наркотиков в крупном размере

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Рязанца привлекут к ответственности за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2024 года 46-летний мужчина очаг дикорастущей конопли. Он собрал и высушил части наркосодержащего растения, а затем хранил их для личного потребления.

Полиция изъяла из незаконного оборота более 1,7 кг запрещенного вещества.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.