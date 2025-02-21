Рязанца, напавшего на 15-летнего подростка с ножом, задержали

В отношении 17-летнего юноши возбудили уголовное дело за хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Рязанца, напавшего на 15-летнего подростка с ножом, задержали. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, вечером 20 февраля 2025 года недалеко от автозаправки на улице Большой между 17-летним подозреваемым и пострадавшим произошел конфликт, в ходе которого старший юноша ударил младшего ножом и скрылся.

Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

«По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.

Напомним, о происшествии редакции РЗН. Инфо сообщил собственный источник. Позже появилось видео с места преступления.