Руководителя рязанского Фонда капремонта привлекли к ответственности

Прокурор возбудил в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). Ему назначили наказание в виде предупреждения.

Руководителя Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области привлекли к административной ответственности. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что в августе 2024 года в прокуратуру Железнодорожного района Рязани обратилась жительница с жалобой о незаконном списании задолженности по уплате взносов на капремонт.

Во время проверки нашли нарушения. Руководителю фонда внесли представление. Однако, как указано в публикации, в предусмотренный законом срок ответ на представление в прокуратуру района не поступил, нарушения устранены не были.

Прокурор возбудил в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). Ему назначили наказание в виде предупреждения.

Отметим, что в 2023 году исполняющим обязанности генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области назначили Алексея Роготовского.