Россиянам с серой зарплатой назвали четыре способа накопить на пенсию

Об этом рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин

Россиянам с серой зарплатой назвали четыре способа накопить на пенсию. Об этом «Газете.ру» рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Он заявил, что россияне могут отложить на пенсию с помощью банковских вкладов, хранения средств в золоте, которое является стабильным активом в периоды экономических трудностей. Также россияне могут отложить средств с помощью добровольного пенсионного страхования, которое можно оформить в Социальном фонде России или у негосударственных страховщиков.

Еще один способ — программа долгосрочных сбережений с участием государства. Граждане вносят деньги, например, по 3 тысячи рублей в месяц, а через 15 лет получают либо крупную единовременную выплату, либо регулярные доплаты к пенсии.