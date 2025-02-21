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Россиян предупредили о самых популярных мошеннических схемах на 23 февраля
Отмечается, что мошенники начали создавать сайты-однодневки, которые предлагают «подарки» по очень выгодным ценам.

Интернет-аналитик Марина Пробетс рассказала о самых популярных способах обмана в интернете в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом она сообщила РИА Новости в пятницу, 21 февраля.

Отмечается, что мошенники начали создавать сайты-однодневки, которые предлагают «подарки» по очень выгодным ценам.

Кроме того, злоумышленники могут присылать россиянам фишинговые рассылки смс и электронные письма со ссылками на поддельные сайты популярных онлайн-магазинов.

Также аферисты создают фальшивые благотворительные сборы для ветеранов и военнослужащих.

Эксперт напомнила, что переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и вводить личные данные на непроверенных сайтах опасно.