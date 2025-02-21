Роспотребнадзор оценил риск передачи нового коронавируса от животных к человеку
Риск передачи коронавируса HKU5 от животных к человеку является низким, сообщили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор оценил риск передачи нового варианта коронавируса HKU5 от животных к человеку. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщило RT.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, риск передачи вируса от животных к человеку оценивается как низкий.
«Однако продолжение мониторинга и исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем», — добавили там.
Напомним, в Китае обнаружили новый коронавирус. Его нашли у летучих мышей.