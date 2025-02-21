Путин высказался о возможном возвращении зарубежных компаний в Россию

По словам главы государства, к этому процессу следует отнестись внимательно во избежание утраты приобретенного потенциала.

Президент Владимир Путин высказался о возможном возвращении зарубежных компаний в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, к этому процессу следует отнестись внимательно во избежание утраты приобретенного потенциала.

«Надо самым внимательным образом к этому отнестись, чтобы не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции», — сказал российский лидер.