Newsweek: Трамп дал Европе три недели для согласования условий капитуляции Украины

Американский президент заявил, что если за три недели ЕС не договорится о капитуляции, США уйдут из Европы.

Трамп дал Европе три недели для согласования условий капитуляции Украины. Об этом пишет издание Newsweek, материал цитирует Life.

Депутат Европарламента из Финляндии Мик Аалтол рассказал, что Дональд Трамп поставил Европе жесткий ультиматум, чтобы Украина подписала соглашение о прекращении огня. Американский президент заявил, что если за три недели ЕС не договорится о капитуляции, США уйдут из Европы.

Аалтол отметил, что в приоритете у Трампа устранение требований России по безопасности.