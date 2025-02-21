New York Post: Зеленскому лучше немедленно покинуть Украину

Отмечается, что давление на него усиливается.

Президенту Владимиру Зеленскому «лучше немедленно покинуть Украину». Об этом пишет Baza со ссылкой на New York Post.

Отмечается, что давление на него усиливается.

По словам источника издания в Белом доме, разговоры о выборах и замене руководства Украины начали подниматься в окружении Дональда Трампа пару месяцев назад.

«Помощники Трампа говорят, что президент считает, что Зеленский в принципе согласился в сентябре во время встречи в Башне Трампа предоставить США 500 миллиардов долларов редкоземельных элементов в качестве компенсации за сотни миллиардов долларов одобренной Конгрессом помощи», — говорится в статье.