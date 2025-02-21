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На Рязанском приборном заводе прошли мероприятия ко Дню защитника Отечества

Накануне праздника работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) возложили цветы к заводскому комплексу «Аллея Славы» с Огнем памяти и к мемориальным доскам воинам-героям в Рязани.

В торжественном шествии приняли участие руководство предприятия и подразделений, представители профсоюзной организации, Молодежного центра, а также ветераны локальных войн. Они возложили красные гвоздики к подножию мемориала, на котором высечены имена участников Великой Отечественной войны, трудившихся на ГРПЗ в разные годы и внесших большой вклад в его развитие.

«23 февраля — праздник мужества, силы духа, доблести и преданного служения России. Это один из тех дней, когда мы отдаем дань памяти воинам, чьи подвиги оставили след в славной истории нашей страны и с огромным уважением относимся к тем, кто сегодня, в наше судьбоносное время, героически защищает Родину», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В честь праздника активисты Молодежного центра ГРПЗ возложили цветы к памятным доскам, установленным на рязанских домах, в которых проживали работавшие на предприятии Герои Советского Союза Илья Филиппович Андрианов, Василий Иванович Аулов, Алексей Петрович Петропавлов, Никита Семенович Синицын и кавалер трех орденов Славы Александр Павлович Зайцев.