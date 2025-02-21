Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
-6°
Сбт, 22
-3°
Вск, 23
-3°
ЦБ USD 88.51 -1.92 21/02
ЦБ EUR 92.48 -1.6 21/02
Нал. USD 92.50 / 90.33 21/02 12:50
Нал. EUR 96.51 / 97.07 21/02 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
18 минут назад
71
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
19 февраля 2025 13:49
7 621
Эксперты рассказали, почему в Рязани не появился дублер Московского шо...
Редакция решила разобраться, почему часть дорожных прое...
18 февраля 14:33
13 450
«Зеленый сад» подарил квартиру лучшему учителю Рязанской области
«Зеленый сад» подарил квартиру в жилом комплексе Skylin...
18 февраля 10:56
8 521
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На пяти улицах Рязани отключили горячую воду и отопление
Бригады проводят ремонтно-восстановительные работы.

На пяти улицах Рязани отключили горячую воду и отопление. Об этом сообщает РМПТС.

Ресурсы отключили по следующим адресам:

  • ул. Советской Армии, д. 20, 22, 24, 26, 26 к.1, 28/7;
  • ул. Зубковой, д. 4 к.2, 5, 5 к.1, 6, 6 к.1, 10а, 10в;
  • ул. Юннатов, д. 7, 8 к.1, 10, 11/2, 12, 13, 15, 17;
  • ул. Яблочкова, д.3;
  • ул. Урицкого, д. 1/9, 3.

В зоне отключения находятся:

  • детский сад № 130;
  • школа № 9.

Бригады МУП «РМПТС» проводят ремонтно-восстановительные работы.