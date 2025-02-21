На пяти улицах Рязани отключили горячую воду и отопление
Бригады проводят ремонтно-восстановительные работы.
На пяти улицах Рязани отключили горячую воду и отопление. Об этом сообщает РМПТС.
Ресурсы отключили по следующим адресам:
- ул. Советской Армии, д. 20, 22, 24, 26, 26 к.1, 28/7;
- ул. Зубковой, д. 4 к.2, 5, 5 к.1, 6, 6 к.1, 10а, 10в;
- ул. Юннатов, д. 7, 8 к.1, 10, 11/2, 12, 13, 15, 17;
- ул. Яблочкова, д.3;
- ул. Урицкого, д. 1/9, 3.
В зоне отключения находятся:
- детский сад № 130;
- школа № 9.
Бригады МУП «РМПТС» проводят ремонтно-восстановительные работы.