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Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области
За сутки Украина потеряла более 250 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ уничтожили боевую машину ВСУ, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронемашин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и зенитную самоходную германскую установку «Gepard».

Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области за сутки. Соответствующая информация опубликована в соцсетях министерства в пятницу, 21 февраля.

Как указано в публикации, за сутки Украина потеряла более 250 военнослужащих.

Кроме того, ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты «CV-90» производства Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронемашин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и зенитную самоходную германскую установку «Gepard».

Также ликвидировали два пункта управления БПЛА Украины и склад боеприпасов.