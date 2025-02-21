Крупнейшие российские производители молочки и мяса попались на фальсификации

Мясокомбинаты «Атяшевский» и «Дубки», а также компании «Русмолпродукт» и «Русмолоко» использовали растительные жиры, крахмал, камедь и даже ДНК курицы, чтобы сэкономить на производстве.