Крупнейшие российские производители молочки и мяса попались на фальсификации
Мясокомбинаты «Атяшевский» и «Дубки», а также компании «Русмолпродукт» и «Русмолоко» использовали растительные жиры, крахмал, камедь и даже ДНК курицы, чтобы сэкономить на производстве.
Крупнейшие российские производители молочки и мяса попались на фальсификации. Об этом пишет «SHOT Проверка».
Мясокомбинаты «Атяшевский» и «Дубки», а также компании «Русмолпродукт» и «Русмолоко» использовали растительные жиры, крахмал, камедь и даже ДНК курицы, чтобы сэкономить на производстве.
Результат рейдов — 300 тонн фальшивой продукции изъяли из продажи.