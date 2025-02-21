Из Рязанской области депортировали очередную партию мигрантов

Иностранцев сопроводили в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за их счет в страны гражданской принадлежности.

Из Рязанской области депортировали очередную партию мигрантов. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Четверо иностранцев попали в Центр временного содержания из исправительных колоний по окончании сроков наказания. Двое граждан одной из стран Юго-Восточной Европы были осуждены за кражи, мошенничество и грабеж. Уроженец страны Юго-Восточной Азии получил судимость за организацию незаконной миграции, а гражданин Средней Азии — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Также под выдворение попал один уроженец страны Среднеазиатского региона, задержанный полицейскими за нарушения миграционного законодательства.

Иностранцев сопроводили в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за их счет в страны гражданской принадлежности.