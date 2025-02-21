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Гендиректора рязанской компании осудили за кражу пяти миллионов рублей
Суд признал мужчины виновным в десяти эпизодах мошенничества и четырех эпизодах легализации денежных средств.

Гендиректора рязанской компании осудили за кражу пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд признал мужчины виновным в десяти эпизодах мошенничества и четырех эпизодах легализации денежных средств.

По данным следствия, являясь руководителем организации, в период с 2020 по 2022 год, мужчина заключал договоры на изготовление и поставку металлообрабатывающих станков и металлических изделий. Однако взятые на себя обязательства не исполнял, а деньги присваивал себе.

В результате потерпевшим причинен ущерб в сумме свыше 5 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима.