Гендиректора рязанской компании осудили за кражу пяти миллионов рублей

Суд признал мужчины виновным в десяти эпизодах мошенничества и четырех эпизодах легализации денежных средств.

Гендиректора рязанской компании осудили за кражу пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд признал мужчины виновным в десяти эпизодах мошенничества и четырех эпизодах легализации денежных средств.

По данным следствия, являясь руководителем организации, в период с 2020 по 2022 год, мужчина заключал договоры на изготовление и поставку металлообрабатывающих станков и металлических изделий. Однако взятые на себя обязательства не исполнял, а деньги присваивал себе.

В результате потерпевшим причинен ущерб в сумме свыше 5 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима.