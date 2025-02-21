Более пяти тысяч рязанских семей получили пособия при рождении ребенка

На финансирование выплаты направили более 136,5 миллиона рублей.

В 2024 году единовременное пособие при рождении ребенка получили 5584 тысячи семьи. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщила пресс-служба регионального Отделения СФР.

На финансирование выплаты направили более 136,5 миллиона рублей.

В отделении напомнили, что пособие предоставляют всем рязанским семьям независимо от уровня дохода. Оно выплачивается на каждого ребенка. При рождении сразу двух и более детей пособие выплачивается на каждого из них. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители ребенка.

С 1 февраля 2025 года размер пособия составляет 26 941,71 рубля.