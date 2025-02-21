180 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах с начала года

По данным мэрии, сумма административных взысканий составила 180 тысяч рублей.

180 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах с начала года. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

По данным мэрии, сумма административных взысканий составила 180 тысяч рублей.

«В соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках», — напомнили в ведомстве.