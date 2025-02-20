«Зеленый сад» объявил конкурс детских рисунков

«Зеленый сад» объявил конкурс детских рисунков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что к участию в конкурсе рисунков «Квартира мечты моей мамы» допускаются дети от 4 до 14 лет. Победители будут определены в трех возрастных категориях. Каждый из них получит цветную электронную книгу с жидкими чернилами — PocketBook InkPad.

Также среди всех участников будет разыгран розовый iPhone! Розыгрыш пройдет с помощью генератора случайных чисел.

Конкурс продлится с 20 февраля по 8 марта включительно. Победители будут названы 10 марта, их имена опубликуют на сайте «Зеленого сада» и на официальной странице компании в соцсети Вконтакте.

Все подробности об участии в конкурсе по ссылке .